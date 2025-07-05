Вибух автомобіля в Одесі: СБУ відкрила справу за статтею теракт
Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля в Київському районі Одеси вранці 5 липня як спробу теракту
Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області, передає RegioNews.
Зазначається, що відповідне кримінальне провадження вже відкрито.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який перебував всередині транспортного засобу. Йому надають необхідну медичну допомогу.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
СБУ спільно з Національною поліцією проводить комплексні заходи для з'ясування усіх обставин вибуху та встановлення осіб, причетних до інциденту.
Нагадаємо, в суботу, 5 липня, в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що був припаркований на вулиці Варненській. За попередніми даними, постраждав військовий.