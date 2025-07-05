Вибух автомобіля в Одесі: СБУ відкрила справу за статтею теракт

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Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля в Київському районі Одеси вранці 5 липня як спробу теракту

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне кримінальне провадження вже відкрито.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який перебував всередині транспортного засобу. Йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

СБУ спільно з Національною поліцією проводить комплексні заходи для з'ясування усіх обставин вибуху та встановлення осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, в суботу, 5 липня, в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що був припаркований на вулиці Варненській. За попередніми даними, постраждав військовий.