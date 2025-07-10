В Одессе девушка вызвала такси, чтобы увезти парня в ТЦК
Курьезный случай произошел в Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.
Известно, что девушка вызвала такси для своего парня и указала конечную остановку Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Очевидно, таким образом, одесситка пыталась проучить своего парня.
Напомним, в Одесской области судили активиста, который притворялся военным ТЦК.
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