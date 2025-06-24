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24 червня 2025, 20:47

На Одещині судили активіста, який прикидався військовим ТЦК

24 червня 2025, 20:47
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Ілюстративне фото
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На Одещині викрили активістів, які прикидались ТЦК. Один з них вирішив піти на угоду та визнати провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Одещині засудили активіста, який разом зі спільниками присвоював собі повноваження ТЦК. Він пішов на угоду. Його засудили до 3 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 2 роки.

За даними слідства, обвинувачений та його спільники у 2014 році вступили до громадської організації "Україна — це матір". Уже на початку 2025 року активісти, начебто, видавали себе за співробітників ТЦК. Вони придбали військову форму, мікроавтобус зеленого кольору, травматичний і електропневматичний пістолети.

12 січня вони помітили велосипедиста на автошляху Олександрівка-Чорноморськ. Тоді вони перекрили йому дорогу, заштовхали його в мікроавтобус. Потерпілий зміг телефоном викликати правоохоронців, які звільнили його.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили зловмисників, які прикидались співробітниками ТЦК. Вони "ловили" на вулицях чоловіків та вимагали від них гроші.

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