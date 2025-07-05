В Одесі під час вибуху авто поранено військового, – місцеві медіа

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У суботу, 5 липня, в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що був припаркований на вулиці Варненській. За попередніми даними, постраждав військовий. Його у важкому стані госпіталізовано

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що вибух стався в момент запуску двигуна.

Як відомо, поліція підтвердила факт вибуху та повідомила, що на місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Правова кваліфікація події буде надана після з'ясування всіх обставин.

Офіційно особу потерпілого поки не розголошували.

Нагадаємо, в Хмельницькому чоловік підірвав гранату в квартирі та втік. Поліцейські швидко розшукали та затримали 34-річного зловмисника.