В Одесі під час вибуху авто поранено військового, – місцеві медіа
У суботу, 5 липня, в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що був припаркований на вулиці Варненській. За попередніми даними, постраждав військовий. Його у важкому стані госпіталізовано
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
Зазначається, що вибух стався в момент запуску двигуна.
Як відомо, поліція підтвердила факт вибуху та повідомила, що на місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Правова кваліфікація події буде надана після з'ясування всіх обставин.
Офіційно особу потерпілого поки не розголошували.
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