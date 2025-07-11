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11 липня 2025, 06:40

З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа

11 липня 2025, 06:40
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску "Орлівка" військовослужбовці Ізмаїльського загону виявили ікону Ісуса Христа ХІХ століття. Ймовірно, вона має культурну або історичну цінність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Реліквію виявили під час огляду автомобіля Kia. Власник машини — 40-річний чоловік — не мав жодних дозвільних документів на вивезення ікони за кордон.

"Її культурну та історичну цінність встановить експертиза", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти старовинну ікону, датовану 1913 роком, та медалі.

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митниця прикордонники Пункти пропуску Одеська область вивезення ікони історична цінність
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