Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа

фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Орловка" военнослужащие Измаильского отряда обнаружили икону Иисуса Христа XIX века. Вероятно, она имеет культурную или историческую ценность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Реликвию обнаружили при осмотре автомобиля Kia. Владелец машины — 40-летний мужчина — не имел никаких разрешительных документов на вывоз иконы за границу.

"Ее культурную и историческую ценность установит экспертиза", - говорится в сообщении.