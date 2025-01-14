З України намагались вивезти старовинну ікону та медалі
Старовинну ікону та медалі намагалися вивезти через пункти пропуску на Львівщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Ікону, яка датована 1913 роком, виявили в 38-річної дніпрянки. Вона заховала її в багажному відсіку автівки Audi серед особистих речей. Жінка направлялася до Чехії.
Для встановлення факту можливої культурної чи історичної цінності образ передали на експертизу.
В іншому пункті пропуску прикордонники та митники виявили вісім медалей. Медалі були у валізі серед особистих речей 73-річної львів'янки. Жінка прямувала автобусом на виїзд з України.
Медалі панянка планувала продати у Польщі. Їх вилучили та направлять на експертизу.
Нагадаємо, раніше з України намагались вивезти колекцію із майже 4200 поштових марок.