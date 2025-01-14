фото: ДПСУ

Старовинну ікону та медалі намагалися вивезти через пункти пропуску на Львівщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ікону, яка датована 1913 роком, виявили в 38-річної дніпрянки. Вона заховала її в багажному відсіку автівки Audi серед особистих речей. Жінка направлялася до Чехії.

Для встановлення факту можливої культурної чи історичної цінності образ передали на експертизу.

В іншому пункті пропуску прикордонники та митники виявили вісім медалей. Медалі були у валізі серед особистих речей 73-річної львів'янки. Жінка прямувала автобусом на виїзд з України.

Медалі панянка планувала продати у Польщі. Їх вилучили та направлять на експертизу.

Нагадаємо, раніше з України намагались вивезти колекцію із майже 4200 поштових марок.