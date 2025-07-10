Українські прикордонники виявили автівки, викрадені в Німеччині та Польщі

фото: ДПСУ

У пунктах пропуску "Краківець" і "Шегині" правоохоронці виявили два автомобілі, що перебували в розшуку Інтерполу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу", — йдеться в повідомленні.

Так, у "Краківці" прикордонники зупинили BMW 2024 року випуску, що викрали в Німеччині минулого місяця. Також у пункті пропуску "Шегині" виявили Citroën 2017 року випуску, викрадений у Польщів травні минулого року.

Прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві та отримали підтвердження, що вказані автомобілі перебувають на обліку викраденого автотранспорту. Автівки передадуть співробітникам Нацполіції.