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10 липня 2025, 08:15

Українські прикордонники виявили автівки, викрадені в Німеччині та Польщі

10 липня 2025, 08:15
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фото: ДПСУ
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У пунктах пропуску "Краківець" і "Шегині" правоохоронці виявили два автомобілі, що перебували в розшуку Інтерполу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу", — йдеться в повідомленні.

Так, у "Краківці" прикордонники зупинили BMW 2024 року випуску, що викрали в Німеччині минулого місяця. Також у пункті пропуску "Шегині" виявили Citroën 2017 року випуску, викрадений у Польщів травні минулого року.

Прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві та отримали підтвердження, що вказані автомобілі перебувають на обліку викраденого автотранспорту. Автівки передадуть співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, раніше прикордонники Карпатського загону в пункті пропуску "Краківець" та "Шегині" виявили дві автівки, які перебували в розшуку Інтерполу.

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Німеччина прикордонники авто Польща розшук Інтерпол Пункти пропуску Львівська область
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