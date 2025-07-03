Побачив кохану з іншим: на Київщині засудили чоловіка, який до смерті забив знайомого
На Київщині винесли вирок чоловіку, який вбив знайомого. Це сталось на ґрунті ревнощів
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У Київській області засудили чоловіка, який побив людину до смерті. Його приговорили до 7 років ув'язнення.
Інцидент стався восени 2024 року. Тоді засуджений прийшов до своєї співмешканки, коли там знаходився інший чоловік. Через ревнощі зловмисник завдав потерпілому близько п'ятнадцяти ударів кулаками по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.
Нагадаємо, раніше на Волині судили чоловіка, який через ревнощі побив свою 59-річну дружину. Від отриманих травм вона померла.
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