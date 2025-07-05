В Одессе при взрыве авто ранен военный, – местные медиа
В субботу, 5 июля, в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, припаркованного на улице Варненской. По предварительным данным, пострадал военнослужащий. Его в тяжелом состоянии госпитализировали
Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Отмечается, что взрыв произошел в момент запуска двигателя.
Как известно, полиция подтвердила факт взрыва и сообщила, что на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехника.
Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.
Официально личность потерпевшего пока не разглашали.
Напомним, в Хмельницком мужчина взорвал гранату в квартире и скрылся. Полицейские быстро разыскали и задержали 34-летнего злоумышленника.
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