фото: соцсети

В субботу, 5 июля, в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, припаркованного на улице Варненской. По предварительным данным, пострадал военнослужащий. Его в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что взрыв произошел в момент запуска двигателя.

Как известно, полиция подтвердила факт взрыва и сообщила, что на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехника.

Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

Официально личность потерпевшего пока не разглашали.

Напомним, в Хмельницком мужчина взорвал гранату в квартире и скрылся. Полицейские быстро разыскали и задержали 34-летнего злоумышленника.