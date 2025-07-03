У Луганську підірвали відомого колаборанта та колишнього мера міста

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Про це повідомили проросійські ЗМІ, передає RegioNews.

У місті пролунав вибух. Відомо про трьох поранених та одного загиблого. Згодом стало відомо, що було ліквідовано Пілавова, який очолював окупаційну "адміністрацію" в Луганську з серпня 2014 по листопад 2023 року.

У 2000-х Пілавов був першим заступником мера Луганська та президентом Федерації футболу міста.

Нагадаємо, на Луганщині екскерівник міграційної служби незаконно нараховував собі майже 350 тис. грн премій.