У Луганську підірвали відомого колаборанта та колишнього мера міста
У тимчасово окупованому Луганську підірвали ексглаву міста Маноліса Пілавова
Про це повідомили проросійські ЗМІ, передає RegioNews.
У місті пролунав вибух. Відомо про трьох поранених та одного загиблого. Згодом стало відомо, що було ліквідовано Пілавова, який очолював окупаційну "адміністрацію" в Луганську з серпня 2014 по листопад 2023 року.
У 2000-х Пілавов був першим заступником мера Луганська та президентом Федерації футболу міста.
Нагадаємо, на Луганщині екскерівник міграційної служби незаконно нараховував собі майже 350 тис. грн премій.
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