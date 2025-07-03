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03 июля 2025, 08:05

Удар по многоэтажке в Одессе: количество пострадавших выросло до 5, среди них – дети

03 июля 2025, 08:05
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фото: Олег Кипер
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Число пострадавших в результате удара российскими БпЛА по Одессе возросло до пяти. Среди пострадавших — двое детей

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате ночной атаки повреждены многоэтажки и другие объекты гражданской инфраструктуры. Шесть квартир полностью разрушены, еще 36 — частично повреждены.

"Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети с отравлением продуктами горения госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно", — отметил Олег Кипер.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Напомним, ночью РФ атаковала Одессу. В результате обстрелов повреждены жилые дома, возник пожар. Сообщалось о по меньшей мере четырех пострадавших.

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