Удар по многоэтажке в Одессе: количество пострадавших выросло до 5, среди них – дети

фото: Олег Кипер

Число пострадавших в результате удара российскими БпЛА по Одессе возросло до пяти. Среди пострадавших — двое детей

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате ночной атаки повреждены многоэтажки и другие объекты гражданской инфраструктуры. Шесть квартир полностью разрушены, еще 36 — частично повреждены.

"Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети с отравлением продуктами горения госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно", — отметил Олег Кипер.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.