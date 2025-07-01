В Одесской области горел бензовоз

фото: Измаильская районная государственная администрация

Автопроисшествие произошло на трассе М-15 («Одесса-Рени»), вблизи поворота в село Утконосовка Сафьяновской общины

Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской райадминистрации, передает RegioNews.

Огонь охватил сам грузовик на площади около 20 кв. м, а также траву вокруг – до 500 кв. м.

Пожар был ликвидирован спасателями 20-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в Одесской области.

В районной администрации напоминают о повышенной пожарной опасности из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра, и призывают людей быть максимально осторожными с огнем.

Напомним, в апреле в Одесской области столкнулись грузовики: один из водителей сгорел заживо.