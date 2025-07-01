В Одесской области горел бензовоз
Автопроисшествие произошло на трассе М-15 («Одесса-Рени»), вблизи поворота в село Утконосовка Сафьяновской общины
Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской райадминистрации, передает RegioNews.
Огонь охватил сам грузовик на площади около 20 кв. м, а также траву вокруг – до 500 кв. м.
Пожар был ликвидирован спасателями 20-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в Одесской области.
В районной администрации напоминают о повышенной пожарной опасности из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра, и призывают людей быть максимально осторожными с огнем.
Напомним, в апреле в Одесской области столкнулись грузовики: один из водителей сгорел заживо.
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