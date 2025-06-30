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30 червня 2025, 19:24

В Одесі чоловік забрав додому уламок дрона типу "Шахед"

30 червня 2025, 19:24
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фото: Телеграм/Україна про Головне
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Чоловік забрав додому уламок ворожого дрона-камікадзе "Шахед", що викликало занепокоєння через ризик вибуху

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Україна про Головне", передає RegioNews.

В Одесі зафіксували дивний і водночас небезпечний інцидент - невідомий чоловік забрав уламок ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед", що впав на території міста. Про це стало відомо після того, як у соцмережах з’явилися фото, де чоловік іде вулицею, тримаючи на плечі великий фрагмент безпілотника.

Світлини швидко набули широкого розголосу й викликали бурхливу реакцію користувачів. Частина людей жартувала, мовляв, "що впало – те пропало", інші ж серйозно наголошували на небезпеці таких дій.

Користувачі соцмереж застерігають про небезпечність таких дій

Експерти нагадують: уламки дронів можуть містити вибухонебезпечні елементи, які здатні здетонувати навіть при незначному механічному впливі.

У зв’язку з цим слід нагадати: не варто наближатися до залишків збитих БпЛА, не чіпати їх і, тим більше, не забирати додому. Вилучення уламків без участі фахівців ДСНС може нести пряму загрозу життю і здоров’ю.

Раніше повідомлялося, у Києві "шахед" вибухнув біля укриття: момент потрапив на відео.

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дрон Одеса шахед безпілотники БПЛА ДСНС небезпека інцидент військова техніка
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