В Одесской области представитель благотворительного фонда организовал мошенническую схему

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мужчина вместе с неустановленными лицами организовал мошенническую схему, прикрываясь благотворительностью. За средства благотворительных организаций, закупающих медицинские средства для Сил обороны, он передал военнослужащему товары на сумму 80 тысяч гривен для его воинской части.

"Муж убедил военного пока не регистрировать полученные товары на баланс части, аргументируя это ожиданием еще одного денежного перевода от другого благотворителя. Мол, будет вторая закупка и тогда оформим все официально", - говорится в сообщении.

Однако после поступления новых средств злоумышленник их присвоил, а часть суммы предложил военному, чтобы скрыть махинацию.

Фигурант был задержан при передаче неправомерной выгоды и фальшивой документации. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области военнослужащий пытался организовать канал незаконной переправки лиц за границу.