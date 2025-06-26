На Сумщині правоохоронці викрили угруповання, яке продавало наркотики військовим

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на реалізації в прикордонних районах Сумської області особливо небезпечної психотропної речовини "альфа-PVP-сіль", як серед цивільного населення, так і серед військових.

"До складу злочинної групи входило троє мешканців Шосткинського району, які чітко розподілили між собою ролі та визначили кожному окремі функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, від замовлення великих партій наркотиків до їх фасування та розповсюдження", - йдеться у повідомленні.

Організатор схеми, перебуваючи в місцях позбавлення волі, координував дії спільників, використовуючи закриті канали зв’язку та послуги логістичних компаній.

Правоохоронці задокументовали більше десяти фактів збуту психотропних речовин.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, один із фігурантів підозрюється у незаконному зберіганні зброї, яку було вилучено під час обшуку.

Нагадаємо, на Сумщині місцеві жителі продавали ліки із вмістом наркотиків.