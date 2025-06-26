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26 червня 2025, 14:37

В Одесі в пологовому будинку померла дитина: поліція почала розслідування

26 червня 2025, 14:37
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Фото: Нацполіція
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В Одесі правоохоронці розслідують смерть новородженої дівчинки. Є ймовірність неналежного виконання професійних обов'язків медиком

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась минулого тижня в одному з пологових будинків Одеси. Там померла новороджена дівчинка. Про це повідомила поліції мати дитини. Зараз правоохоронці розпочали кримінальне провадження та готуються проводити судові експертизи.

"Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині будуть судити 25-річну жінку за невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Лікарі наполягали на проведенні оперативного втручання у віці 6-8 місяців, наголошуючи на серйозних ризиках для життя без необхідного лікування. Проте жінка проігнорувала рекомендації медиків, і дитина померла.

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