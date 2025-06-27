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27 июня 2025, 13:50

В Одессе мужчина зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой

27 июня 2025, 13:50
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фото: Бюро экономической безопасности
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В Одессе будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, которая использовалась для прикрытия контрабанды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным правоохранителей, уроженец РФ подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Реквизиты предприятия он использовал для контрабанды подакцизных товаров, в частности сигарет и алкоголя под видом экспорта мороженого и древесины.

Нарушителю грозит штраф от восьми тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Одессе разоблачили подпольную сигаретную фабрику стоимостью более 10 млн грн.

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