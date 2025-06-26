Фото: Нацполіція

Мати померлої дівчинки розповіла про трагедію в одеському пологовому будинку. За її словами, вагітність у неї проходила добре, і проблем не було до самих пологів

Про це розповіла Олена Бойко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами жінки, увечері 17 червня під час огляду в гінекологічному кріслі пологового будинку вона почала відчувати сильний біль. Тоді вона попросила лікарів зробити їй кесарів розтин. Проте тоді, каже Олена, лікарка сказала їй: "Усі народжують і ти народиш".

Згодом медики заспокоювали її, що це лише відходять води. Проте коли Олена та її чоловік приїхали на пологи — в неї почались сильні перейми з інтервалом в кілька хвилин.

"Мене підключили до апарату КТГ, і серцебиття моєї дитинки було 180–190 ударів. Мені сказали, що в мене дуже стрімкі пологи й шийка матки не встигає за переймами... Я просто плакала, кричала, просила зробити мені кесарів розтин", - каже Олена.

До операційної її повезли лише тоді, коли серцебиття дитини почало падати. Коли дитину дістали, вона вже не дихала. За словами Олени, ніхто не телефонував правоохоронцям і не зафіксували смерть дитини.

Завідувачка відділення, побачивши фото кровотечі, яку назвали "водами", заявила, що кесарів розтин потрібно було робити негайно.

"Вагітність протікала ідеально. Я жодного разу не хворіла. Усі аналізи були ідеальні, жодних патологій не було. Дитинка була максимально активною, завжди штовхалася. До останньої хвилини її життя все було добре", - розповідає Олена.

Жінка консультувалась з гінекологами з Ізраїлю після трагедії. Вони теж сказали, що причиною кровотечі, імовірно, стало відшарування плаценти. У таких випадках потрібно негайно робити кесарів розтин.

Що кажуть в пологовому будинку?

Згодом з'явився коментар директора КНП "Пологовий будинок №5" Ігоря Шпака. За його словами, причиною смерті дитини стало рідкісне та невідворотне ускладнення — розрив судини пуповини через її аномальне прикріплення і коротку довжину (20 сантиметрів).

Він також зазначив, що у протоколах визначено показання до кесаревого розтину, а робити його без медичних причин — це ризик для життя жінки. Медик закликав дочекатися результатів офіційного розслідування і не квапитися з висновками.

Нагадаємо, минулого тижня в одному з пологових будинків Одеси померла дитина. Правоохоронці розпочали розслідування. Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України