В Одесі викрили підпільну сигаретну фабрику, вартістю понад 10 млн грн

фото: ДПСУ

Оперативники Держприкордонслужби та співробітники прокуратури виявили в Одесі нелегальне виробництво тютюнових виробів. Вилучено обладнання, сировину та інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких перевищує 10 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час санкціонованих обшуків виробничих та складських приміщень було виявлено цех, де незаконно виробляли сигарети різних марок.

"Серед іншого вилучено: повноцінну лінію для виробництва сигарет, станок для набивання сигаретних гільз із фільтром, близько 60 тисяч сигаретних гільз, майже 3 центнери тютюнової сировини, прихованої в паперових мішках, поліграфічну продукцію для виготовлення пачок, пакувальні стрічки, значну кількість сигарет насипом та у пачках", - йдеться у повідомленні.

Там також було близько 5 тонн тютюнової сировини, 360 рулонів паперу для виготовлення сигарет, коробки з тисячами марок акцизного податку Молдови, мішки з сигаретами.

Нагадаємо, на Одещині зловмисники незаконно виготовили сигарет майже на 6 млн грн.