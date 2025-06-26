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26 июня 2025, 22:57

Смерть младенца в Одессе: появились шокирующие факты трагедии

26 июня 2025, 22:57
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Фото: Нацполиция
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Мать умершей девочки рассказала о трагедии в одесском роддоме. По ее словам, беременность у нее проходила хорошо, и проблем не было до родов.

Об этом рассказала Елена Бойко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам женщины, вечером 17 июня во время осмотра в гинекологическом кресле роддома она почувствовала сильную боль. Тогда она попросила врачей сделать ей кесарево сечение. Однако тогда, говорит Елена, врач сказала ей: "Все рожают и ты родишь".

Впоследствии медики успокаивали ее, что это только уходят воды. Однако когда Елена и ее муж приехали на роды, у нее начались сильные схватки с интервалом в несколько минут.

"Меня подключили к аппарату КТГ, и сердцебиение моего ребенка было 180-190 ударов. Мне сказали, что у меня очень стремительные роды и шейка матки не успевает за схватками... Я просто плакала, кричала, просила сделать мне кесарево сечение", - говорит Елена.

В операционную ее повезли только тогда, когда сердцебиение ребенка начало падать. Когда ребенка достали, он уже не дышал. По словам Елены, никто не звонил по телефону правоохранителям и не зафиксировали смерть ребенка.

Заведующая отделением, увидев фото кровотечения, которое назвали "водами", заявила, что кесарево сечение нужно было делать немедленно.

"Беременность протекала идеально. Я ни разу не болела. Все анализы были идеальны, никаких патологий не было. Ребенок был максимально активным, всегда толкался. До последней минуты его жизни все было хорошо", - рассказывает Елена.

Женщина консультировалась с гинекологами из Израиля после трагедии. Они тоже сказали, что причиной кровотечения, вероятно, стало отслоение плаценты. В таких случаях нужно немедленно делать кесарево сечение.

Что говорят в роддоме?

Впоследствии появился комментарий директора КНП "Роддом №5" Игоря Шпака. По его словам, причиной смерти ребенка стало редкое и неотвратимое осложнение — разрыв сосуда пуповины из-за его аномального прикрепления и короткой длины (20 сантиметров).

Он также отметил, что в протоколах определены показания к сечению кесарева, а делать его без медицинских причин — это риск для жизни женщины. Медик призвал дождаться результатов официального расследования и не торопиться с выводами.

Напомним, на прошлой неделе в одном из роддомов Одессы умер ребенок. Правоохранители начали расследование. Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины

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