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26 июня 2025, 16:39

Четыре офицера воинской части организовывали фиктивную службу "мертвых душ": ущерб государству нанесен на 7,7 млн грн

26 июня 2025, 16:39
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фото: Офис Генерального прокурора
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В Одесской области разоблачили масштабную схему фиктивного призыва

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Четырем военнослужащим одной из частей в Одесской области сообщено о подозрении по делу относительно масштабной финансовой махинации.

Среди фигурантов – бывший командир батальона, его заместитель, офицер по логистике и командир роты. В течение определенного времени они подавали в штаб неправдивую информацию о якобы призыве на военную службу 60 человек. За каждого начисляли заработную плату, питание и другие виды довольствия, которые впоследствии оседали в руках офицеров. Часть избыточных ресурсов, в том числе продовольствие, подозреваемые реализовывали.

Дело расследуется Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные сообщники за пределами воинской части.

Напомним, житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продовольствии для военных.

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