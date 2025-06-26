Четыре офицера воинской части организовывали фиктивную службу "мертвых душ": ущерб государству нанесен на 7,7 млн грн
В Одесской области разоблачили масштабную схему фиктивного призыва
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Четырем военнослужащим одной из частей в Одесской области сообщено о подозрении по делу относительно масштабной финансовой махинации.
Среди фигурантов – бывший командир батальона, его заместитель, офицер по логистике и командир роты. В течение определенного времени они подавали в штаб неправдивую информацию о якобы призыве на военную службу 60 человек. За каждого начисляли заработную плату, питание и другие виды довольствия, которые впоследствии оседали в руках офицеров. Часть избыточных ресурсов, в том числе продовольствие, подозреваемые реализовывали.
Дело расследуется Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины.
Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные сообщники за пределами воинской части.
Напомним, житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продовольствии для военных.