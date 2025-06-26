фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Четырем военнослужащим одной из частей в Одесской области сообщено о подозрении по делу относительно масштабной финансовой махинации.

Среди фигурантов – бывший командир батальона, его заместитель, офицер по логистике и командир роты. В течение определенного времени они подавали в штаб неправдивую информацию о якобы призыве на военную службу 60 человек. За каждого начисляли заработную плату, питание и другие виды довольствия, которые впоследствии оседали в руках офицеров. Часть избыточных ресурсов, в том числе продовольствие, подозреваемые реализовывали.

Дело расследуется Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные сообщники за пределами воинской части.

Напомним, житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продовольствии для военных.