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Київські правоохоронці знайшли американця, який переховувався в Україні. Чоловіка було оголошено в міжнародний розшук

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Українські правоохоронці на території Київської області затримали 66-річного американця. Він перебував у міжнародному розшуку з 1992 року. За даними американських правоохоронців, він був затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Правоохоронці змогли знайти його на території Київщини. З'ясувалось, що чоловік жив там у приватному будинку під вигаданими анкетними даними.

"Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, жителя Полтави обвинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 12-річної дівчинки, а також у скоєнні сексуального насильства щодо ще однієї дитини. Відомо, що він заманив 12-річну дівчинку в авто, після чого привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону. Згодом він вбив дитину.