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26 июня 2025, 09:05

В Одесской области военнослужащий пытался организовать канал незаконной переправки лиц за границу

26 июня 2025, 09:05
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фото: ГПСУ
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Пограничники задержали военнослужащего, пытавшегося организовать незаконную переправку других военных в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащий, самовольно покинувший часть, намеревался бежать в Молдову. Для этого он обратился к одному из пограничников с предложением помочь в переправлении на другой берег реки Днестр. Мужчина предложил пограничнику взятку в размере 2500 долларов США. В случае успешного пересечения границы он обещал в дальнейшем привлечь и других военных в статусе СОЧ.

Злоумышленник был задержан при передаче средств в одном из населенных пунктов Одесщины.

Фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" УК Украины.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который вместе с матерью переправлял мужчин в Молдову.

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