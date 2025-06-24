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24 июня 2025, 10:26

В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку

24 июня 2025, 10:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полицейские установили подозреваемую в убийстве пожилой жительницы Одесского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что накануне в доме погибшей находилась ее 32-летняя односельчанка, помогавшая по хозяйству. Между женщинами возник бытовой конфликт, в ходе которого гостя схватила кухонный нож и ударила хозяйку. От полученного ранения потерпевшая погибла на месте.

Предварительно причиной смерти пенсионерки стала проникающая колото-резаная рана шеи. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские задержали женщину. В совершенном она призналась. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина до смерти избил жену.

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