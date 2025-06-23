В Одессе разоблачили 5 незаконных игорных заведений

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Подпольные залы работали в помещениях по улицам Филатова, Добровольского, Бувалкина, Успенская, Торговая в закрытом формате. Доступ к ним имели только проверенные клиенты — попасть внутрь можно было только по предварительной договоренности с администраторами.

Стражи порядка изъяли более 500 единиц компьютерной техники, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны, регистраторы расчетных операций, а также черновую бухгалтерию. Кроме того, изъято почти 200 единиц бытовой техники и мебели, которой были обустроены нелегальные игровые залы.

Примерная стоимость изъятого имущества 8 млн грн.

Администраторам игорных залов объявлено о подозрении по ч.2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).

Напомним, в Одессе будут судить предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в ЕС.