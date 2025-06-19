Росіянин за 9000 доларів намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон
На Одещині іноземець намагався незаконно переправити до Молдови двох чоловіків призовного віку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники провідника разом з клієнтами. 49-річний громадянин РФ намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку.
За свої послуги зловмисник взяв по 9000 доларів із кожного клієнта.
Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Двом громадянам України загрожує штраф.
Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови.