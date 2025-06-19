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19 червня 2025, 10:49

Росіянин за 9000 доларів намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон

19 червня 2025, 10:49
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фото: ДПСУ
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На Одещині іноземець намагався незаконно переправити до Молдови двох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники провідника разом з клієнтами. 49-річний громадянин РФ намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку.

За свої послуги зловмисник взяв по 9000 доларів із кожного клієнта.

Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Двом громадянам України загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови.

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