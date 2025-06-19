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19 июня 2025, 10:49

Россиянин за 9000 долларов пытался незаконно переправить жителей Одесщины за границу

19 июня 2025, 10:49
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фото: ГПСУ
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В Одесской области иностранец пытался незаконно переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Недалеко от одного из сел Подольского района пограничники проводника вместе с клиентами. 49-летний гражданин РФ пытался незаконно переправить через приднестровский сегмент украино-молдавской границы двух мужчин призывного возраста.

За свои услуги злоумышленник взял 9000 долларов с каждого клиента.

Иностранцу доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Двум гражданам Украины грозит штраф.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали иностранца, который за 8000 долларов переправлял мужчин в Молдову.

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