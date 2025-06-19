Россиянин за 9000 долларов пытался незаконно переправить жителей Одесщины за границу
В Одесской области иностранец пытался незаконно переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Недалеко от одного из сел Подольского района пограничники проводника вместе с клиентами. 49-летний гражданин РФ пытался незаконно переправить через приднестровский сегмент украино-молдавской границы двух мужчин призывного возраста.
За свои услуги злоумышленник взял 9000 долларов с каждого клиента.
Иностранцу доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Двум гражданам Украины грозит штраф.
Напомним, в Одесской области полицейские задержали иностранца, который за 8000 долларов переправлял мужчин в Молдову.