Россиянин за 9000 долларов пытался незаконно переправить жителей Одесщины за границу

фото: ГПСУ

В Одесской области иностранец пытался незаконно переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Недалеко от одного из сел Подольского района пограничники проводника вместе с клиентами. 49-летний гражданин РФ пытался незаконно переправить через приднестровский сегмент украино-молдавской границы двух мужчин призывного возраста.

За свои услуги злоумышленник взял 9000 долларов с каждого клиента.

Иностранцу доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Двум гражданам Украины грозит штраф.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали иностранца, который за 8000 долларов переправлял мужчин в Молдову.