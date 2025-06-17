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17 июня 2025, 11:41

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

17 июня 2025, 11:41
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Болградском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что 42-летний местный житель, управляя автомобилем Dacia Logan, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте, а 48-летний пассажир получил травму головы.

Полицейские изъяли машину и назначили ряд экспертиз. Устанавливаются полные происшествия.

Напомним, в Одесской области полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и легкового авто.

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