Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

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Правоохранители начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Болградском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что 42-летний местный житель, управляя автомобилем Dacia Logan, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте, а 48-летний пассажир получил травму головы.

Полицейские изъяли машину и назначили ряд экспертиз. Устанавливаются полные происшествия.

Напомним, в Одесской области полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и легкового авто.