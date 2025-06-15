На Львівщині мікроавтобус на смерть збив велосипедиста
Смертельна аварія сталася 13 червня у селі Ожидів Золочівського району. Велосипедист помер на місці ДТП
Про це інформує пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 22:50 на автодорозі "Київ-Чоп" мікроавтобус Renault Master наїзд на велосипедиста — 40-річного місцевого мешканця. За кермом мікроавтобуса перебував 26-річний житель Луцька.
"Від отриманих травм велосипедист помер на місці події", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної аварії. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, в селі Шилівка Полтавського району мотоцикліст врізався в дерево. Постраждалий помер у лікарні.
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