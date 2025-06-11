На Полтавщині мотоцикліст врізався в дерево: потерпілий помер
Смертельна ДТП трапилася у вівторок, 10 червня, в селі Шилівка Полтавського району. Мотоцикліст помер у лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.
За даними слідства, близько 17:00 на автодорозі Полтава–Гадяч мотоцикл виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.
"Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні", — йдеться в повідомленні.
За наявними даними, мотоциклом керував водій 1981 року народження. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і машина з'їхала в кювет. Внаслідок аварії загинув 38-річний пасажир легковика.
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