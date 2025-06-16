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Смертельное ДТП произошло 15 июня на трассе в Куяльницкой общине. На месте аварии погиб подросток, двух пассажиров госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, 18-летний водитель автомобиля BMW Х5 не справился с управлением и въехал в дерево.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 17-летний пассажир, еще двое пассажиров 18-ти и 20-ти лет госпитализированы с разными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

Оказалось, что водитель – житель Подольского района – был пьян. Следователи задержали его.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагической аварии.