В Одессе из пылающего дома спасли женщину

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Пожар произошел сегодня в двухэтажном жилом доме по улице Мечникова. К счастью, обошлось без погибших

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Пожарные не допустить распространения пламени на все здание. Возгорание оперативно ликвидировали.

"Во время тушения пожара пожарные вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину и передали медикам. Еще пяти жителям спасатели помогли выйти из дома", – говорится в сообщении.