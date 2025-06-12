11:57  12 июня
Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 22:25

В Одессе из пылающего дома спасли женщину

12 июня 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Одесской области
Читайте також
українською мовою

Пожар произошел сегодня в двухэтажном жилом доме по улице Мечникова. К счастью, обошлось без погибших

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Пожарные не допустить распространения пламени на все здание. Возгорание оперативно ликвидировали.

"Во время тушения пожара пожарные вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину и передали медикам. Еще пяти жителям спасатели помогли выйти из дома", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в центре Одессы вспыхнула многоэтажка на улице Ришельевской.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса пожар огонь спасатели ГСЧС многоэтажка
В ГСЧС показали, как из-под завалов в Золочеве спасли мать с ребенком
12 июня 2025, 19:10
В Киевской области во время пожара погибла женщина
12 июня 2025, 14:19
На Сумщине в собственной квартире заживо сгорел мужчина
12 июня 2025, 02:10
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Германия и Украина договорились о ПВО IRIS-T в ближайшие три года - Зеленский
12 июня 2025, 22:53
Это произошло не через неделю: военные рассказали, что на самом деле происходит в Сумской области
12 июня 2025, 21:50
Авиаудар по Запорожской области: погиб мужчина, количество раненых выросло
12 июня 2025, 21:35
На Донетчине бойцы "Мести" уничтожили российские "Грады" и пункт управления БпЛА
12 июня 2025, 21:00
Россияне нанесли авиаудары по поселку в Запорожской области: есть пострадавший
12 июня 2025, 20:45
На Волыни отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистов
12 июня 2025, 20:39
Оккупанты атаковали дроном жилой дом на Харьковщине: есть пострадавший
12 июня 2025, 20:20
Житель Полтавщины, ухаживающий за онкобольной женой, получил 3 года за уклонение от мобилизации
12 июня 2025, 19:58
В Полтаве коммунальщики заблокировали авто мусорными баками
12 июня 2025, 19:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »