В Одессе из пылающего дома спасли женщину
Пожар произошел сегодня в двухэтажном жилом доме по улице Мечникова. К счастью, обошлось без погибших
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Пожарные не допустить распространения пламени на все здание. Возгорание оперативно ликвидировали.
"Во время тушения пожара пожарные вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину и передали медикам. Еще пяти жителям спасатели помогли выйти из дома", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях в центре Одессы вспыхнула многоэтажка на улице Ришельевской.
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