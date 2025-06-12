Фото: прокуратура

На Одещині відправили за ґрати жінку, яка працювала на росіян. За винагороду, вона підготувала вибухівку та камери відоспостереження для теракту

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Затримали жінку, яка допомогла вчинити теракт біля підрозділу військової служби правопорядку у ЗСУ на Одещині. За даними слідства, наприкінці 2024 року вона була завербована російськими спецслужбами через Telegram-канал. Жінка погодилась виконувати завдання росіян за грошову винагороду.

Від російських спецслужб вона отримала детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також того, як організувати відеоспостереження за військовим об’єктом у місті Білгород-Дністровський. Для цього всього росіяни надіслали їй гроші. При цьому частину вибухових матеріалів жінка забрала із заздалегідь підготовленої схованки.

Уже 9 січня жінка підготувала вибуховий пристрій до передачі виконавцю. Вона залишила його в пакеті у під’їзді багатоквартирного будинку неподалік від потенційної цілі. У той день стався вибух біля будівлі відділення військової служби правопорядку у ЗСУ міста Білгород-Дністровський Одеської області. На щастя, обійшлось без жертв. Зараз жінка знаходиться під вартою.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині відправили до СІЗО 18-річного хлопця за підозрою в спробі теракту біля будівлі ТЦК.