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19 травня 2025, 12:58

Попався вдруге: у Києві затримали підлітка, який збирався підірвати ТЦК

19 травня 2025, 12:58
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фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Затриманий 17-річний агент ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Ворожим поплічником виявився неповнолітній, який вже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ "перехопили" інформацію: фігурант отримав від ФСБ нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.

Для цього окупанти направили підлітку координати схрону із саморобною вибухівкою, зробленою на основі пластиду. Агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він забрав вибухівку зі схрону і прямував до визначеної "цілі".

Хлопцю оголосили нову підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки затримали агентку російської ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари по області. Дівчині загрожує довічне.

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