Суд відправив до СІЗО юнака, який готував теракт у Миколаєві

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Суд у Миколаєві відправив до СІЗО 18-річного жителя Київської області, підозрюваного в спробі теракту біля будівлі ТЦК

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду м.Миколаєва у Фейсбуці, передає RegioNews.

"У Центральному райсуді розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу 18-річному мешканцю Київської області, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.258 КК України", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до матеріалів клопотання, фігурант, за грошову винагороду, погодився на пропозицію невстановленої особи вчиняти терористичні акти, в тому числі, в південних областях України.

На судовому засіданні підозрюваний визнав факт вчинення ним зазначених дій, повідомив, що шукав роботу в Інтернеті і вже згодом зрозумів, що має вчинити.

Нагадаємо, на Миколаївщині судили навідника, який "зливав" дані про ЗСУ.