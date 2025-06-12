Фото: прокуратура

В Одесской области отправили за решетку женщину, которая работала на россиян. За вознаграждение она подготовила взрывчатку и камеры наблюдения для теракта

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Задержала женщина, которая помогла совершить теракт возле подразделения военной службы правопорядка в ВСУ в Одесской области. По данным следствия, в конце 2024 года она была завербована российскими спецслужбами через Telegram-канал. Женщина согласилась выполнять задачи россиян за денежное вознаграждение.

От российских спецслужб она получила подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также как организовать видеонаблюдение за военным объектом в городе Белгород-Днестровский. Для этого всего россияне послали ей деньги. При этом часть взрывчатых материалов женщина забрала из заранее подготовленного тайника.

Уже 9 января женщина подготовила взрывное устройство для передачи исполнителю. Она оставила его в пакете в подъезде многоквартирного дома недалеко от потенциальной цели. В тот день произошел взрыв возле здания отделения военной службы правопорядка в ВСУ города Белгород-Днестровский в Одесской области. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас женщина находится под стражей.

Напомним, ранее в Николаевской области отправили в СИЗО 18-летнего парня по подозрению в попытке теракта возле здания ТЦК.