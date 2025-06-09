На Одещині чоловік підпалив автомобіль родича і намагався втекти за кордон

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Минулого тижня до Болградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на приватному подвір’ї літньої жінки в одному з населених пунктів Василівської громади горить автомобіль Volkswagen. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежу.

Правоохоронці встановили, що автомобіль, який належав 47-річному зятю господині, підпалив її 35-річний онук через особисту образу.

Після скоєного правопорушник, сподіваючись уникнути відповідальності, хотів поза пунктами пропуску втекти з України. Втім, поліцейські із прикордонниками затримали його біля кордону з Молдовою.

У рамках розпочатого поліцейськими кримінального провадження слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, йому доведеться сплатити штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, на Одещині чоловік через давні образи на брата підпалив його авто.