15:19  11 июня
В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
12:52  11 июня
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась
10:37  11 июня
Во Львове скутер сбил пожилую женщину: ее госпитализировали
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 15:29

В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые за 10,5 тыс. долларов организовали трансфер за границу

11 июня 2025, 15:29
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области пограничники задержали трех дельцов, организовавших трансфер за границу «под ключ»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В состав группы входили трое жителей Одесщины, среди которых – действующий военный. Свои услуги они оценили в 10 500 долларов США с человека. Каждый в группе имел свои обязанности.

Во время очередной сделки одного из организаторов вместе с клиентом задержали непосредственно во время движения к границе. Еще двоих фигурантов задержали в Одессе, после получения гонорара от доверенного лица клиента.

В настоящее время трем фигурантам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ГПСУ выезд за границу схема пограничники
В Одесской области мужчина до смерти избил жену
11 июня 2025, 14:06
В Одесской области мужчина нырнул в пруд и утонул
10 июня 2025, 22:15
В Одесской области мужчина поджег автомобиль родственника и пытался бежать за границу
09 июня 2025, 12:22
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело
11 июня 2025, 16:41
Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные
11 июня 2025, 15:58
В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
11 июня 2025, 15:55
СБУ и полиция будут проводить спецоперацию во Львове для выявления диверсантов
11 июня 2025, 15:52
Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал причины
11 июня 2025, 15:46
Украинцы стали чаще уезжать за границу
11 июня 2025, 15:39
Запорожские полицейские разоблачили незаконную добычу воды на 2,7 млн грн
11 июня 2025, 15:38
В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
11 июня 2025, 15:19
Нож и смертельная ссора в Кривом Роге: полиция нашла подозреваемого
11 июня 2025, 15:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »