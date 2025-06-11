В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые за 10,5 тыс. долларов организовали трансфер за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В состав группы входили трое жителей Одесщины, среди которых – действующий военный. Свои услуги они оценили в 10 500 долларов США с человека. Каждый в группе имел свои обязанности.

Во время очередной сделки одного из организаторов вместе с клиентом задержали непосредственно во время движения к границе. Еще двоих фигурантов задержали в Одессе, после получения гонорара от доверенного лица клиента.

В настоящее время трем фигурантам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.