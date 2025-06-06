На Одещині підірвали автомобіль ТЦК - соцмережі

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що транспортний засіб належав ТЦК.

Нагадаємо, на Одещині отримав вирок диверсант, який знайшов "роботу" в Інтернеті.