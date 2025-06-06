На Одещині судитимуть керівника лікарні, який вимагав 3000 доларів за встановлення діагнозу

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Виконувач обов’язків директора однієї з одеських лікарень запропонував громадянину, який звернувся по медичну допомогу, виготовити йому за грошову винагороду документи з таким діагнозом, який у подальшому дозволив би отримати відстрочку від мобілізації. Свої послуги він оцінив у 3000 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Відділ комунікації поліції Одещини.

Правопорушника поліцейські затримали у процесуальному порядку на робочому місці під час отримання грошей.

Слідчі поліції повідомили медику про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

За скоєне лікарю-хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше на Одещині затримали правоохоронця, який за 6000 доларів переправляв чоловіків до Придністров’я.