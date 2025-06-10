Фото: Одесская киностудия

В Одессе в результате российских обстрелов пострадала одна из старейших киностудий мира. Появились фото последствий

Об этом сообщила Одесская киностудия, передает RegioNews.

Россияне нанесли удар по одной из старейших стадий в мире. По словам представителей киностудии, повреждены производственные помещения, склады костюмов и реквизита, уничтожена часть исторических декораций. Спасатели вовремя потушили пожар, чем спасли уникальные костюмы, реквизит и артефакты, связанные с 100-летней историей студии. К счастью, никто из работников не пострадал.

"В то же время полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" — масштабному национальному проекту о самом известном украинском режиссере. Также потерян специальный игровой транспорт, который использовался в съемках", - говорят в киностудии.

При этом они добавили, что в Одессе повреждены роддом, станция скорой помощи, жилые дома. В частности, одна из сотрудниц студии потеряла дом. Коллектив выразил соболезнования всем, кто этой ночью потерял близких, получил ранения или остался без жилья.

"Коллектив Одесской киностудии приобщается к помощи пострадавшим. Даже под обстрелами кино не молчит. Оно говорит. О памяти. О сопротивлении. О свободе", - говорится в сообщении.

Напомним, что фильм "Довженко. Легенда украинского кино" начали снимать в Одессе недавно. Это общий проект украинских и иностранных продюсеров, который уже представили на кинорынке Каннского кинофестиваля. Часть съемок команда производит именно в Одессе.