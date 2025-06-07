Россия атаковала Одесщину дронами: поврежден храм
Ночью 7 июня российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеским огнем оказался Одесский район, в том числе поселок Овидиополь
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
В результате атаки повреждено здание храма и объекты инфраструктуры. Окончательный список разрушений устанавливается.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Прокуроры Черноморской окружной прокуратуры открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, в ночь на 7 июня армия РФ атаковала Украину 215 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях.