Ілюстративне фото

На Одещині судили чоловіка за диверсії. Таку "роботу" він знайшов у соцмережах

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Одещині визнали винним чоловіком у диверсії та знищені майна шляхом підпалу. У 2024 році він в Telegram погодився на пропозицію невідомого за гроші підпалювати релейні шафи сигнальних установок та інших засобів управління рухомим складом Одеської залізниці.

Увечері 12 листопада минулого року зловмисник підпалив прилад вимірювання нагріву букс (колісних пар) залізничних вагонів на 88 км перегону Кантемир-Білгород-Дністровський. Він записав це на телефон, щоб зробити звіт "роботодавцю.

Згодом він підпалив непрацюючий лінійний пост-контроль на 86 км перегону Кантемир-Білгород-Дністровський.

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали диверсанта. Це виявився 16-річний хлопчик. Спроба була невдалою. За фактор диверсії розпочали кримінальне провадження.