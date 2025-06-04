13:06  04 червня
Військові отримуватимуть компенсації за невикористані відпустки
12:38  04 червня
Скандал у Києві: нетверезий спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту
08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 22:25

На Одещині отримав вирок диверсант: "роботу" знайшов у Telegram

04 червня 2025, 22:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Одещині судили чоловіка за диверсії. Таку "роботу" він знайшов у соцмережах

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Одещині визнали винним чоловіком у диверсії та знищені майна шляхом підпалу. У 2024 році він в Telegram погодився на пропозицію невідомого за гроші підпалювати релейні шафи сигнальних установок та інших засобів управління рухомим складом Одеської залізниці.

Увечері 12 листопада минулого року зловмисник підпалив прилад вимірювання нагріву букс (колісних пар) залізничних вагонів на 88 км перегону Кантемир-Білгород-Дністровський. Він записав це на телефон, щоб зробити звіт "роботодавцю.

Згодом він підпалив непрацюючий лінійний пост-контроль на 86 км перегону Кантемир-Білгород-Дністровський.

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали диверсанта. Це виявився 16-річний хлопчик. Спроба була невдалою. За фактор диверсії розпочали кримінальне провадження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
диверсант палії
У Кривому Розі затримали чоловіка, який вночі підпалив чуже авто
17 травня 2025, 20:35
На Буковині іноземець намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ: диверсанту загрожує довічне
23 квітня 2025, 07:15
СБУ затримали агентів РФ на Одещині та Житомирщині
19 лютого 2025, 01:21
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Київщині засудили жінку, яка шпіонила для росіян
04 червня 2025, 22:55
Розмова Трамп-Путін та майбутні удари по Україні
04 червня 2025, 21:50
Путін хоче помститися за атаку по аеродромах: Трамп заявив, що розмовляв з російським диктатором
04 червня 2025, 21:35
Росіяни атакували Запорізьку область КАБами: є постраждалі
04 червня 2025, 21:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в лікарні померла жінка, яка отримала поранення
04 червня 2025, 20:30
Посольство США попереджає про загрози повітряних атак в Україні
04 червня 2025, 19:45
Росіяни вдарили по Сумах безпілотниками: рятувальники гасили пожежу, є постраждалий
04 червня 2025, 19:05
У Києві через спеку вже з 5 червня будуть обмеження для водіїв - у КМДА пояснили причини
04 червня 2025, 18:30
На Полтавщині пенсіонерка пішла з дому і не повернулась: поліція знайшла тіло жінки
04 червня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »