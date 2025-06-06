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06 июня 2025, 18:56

В Одесской области взорвали автомобиль ТЦК - соцсети

06 июня 2025, 18:56
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фото: иллюстративное
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Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Березовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Пока известно о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется.

"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что транспортное средство принадлежало ТЦК.

Напомним, в Одесской области получил приговор диверсант, нашедший "работу" в Интернете.

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