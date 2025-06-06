В Одесской области взорвали автомобиль ТЦК - соцсети
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Березовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Пока известно о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется.
"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", - говорится в сообщении.
В соцсетях сообщают, что транспортное средство принадлежало ТЦК.
Напомним, в Одесской области получил приговор диверсант, нашедший "работу" в Интернете.
В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагнозВсе новости »
06 июня 2025, 15:50В Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье
04 июня 2025, 13:26В Одессе разоблачили подпольную сигаретную фабрику стоимостью более 10 млн грн
04 июня 2025, 13:16
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Россияне обстреливают Харьков ракетами
06 июня 2025, 20:15В Днепропетровской области представителя Госпродпотребслужбы поймали на взятке
06 июня 2025, 19:47Российская авиация нанесла удары по Харькову
06 июня 2025, 19:42Через 5 лет украинцы должны уметь читать и писать на английском, - Кабмин
06 июня 2025, 19:22В Черкассах мужчина получил подозрение из-за осквернения могил военных
06 июня 2025, 18:49В сети показали момент сегодняшнего взрыва в Киеве на Шулявке
06 июня 2025, 18:24В Украине назвали размер средней зарплаты
06 июня 2025, 18:03В Киеве в результате обстрела повредили фасад музея возле монумента "Батькивщина-мать"
06 июня 2025, 17:59Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями
06 июня 2025, 17:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »