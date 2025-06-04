На Одещині військовослужбовці знищили 17 ворожих дронів-камікадзе

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У ніч на 4 червня росіяни вчергове атакували Одеську область ударними дронами-камікадзе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час чергової ворожої атаки БпЛА типу Shahed-131/136, моряки-прикордонники вчасно виявили повітряну ціль, що наближалася з моря, та успішно її знищили. Завдяки злагодженим діям та високому професіоналізму прикордонників, ворожий безпілотник був ліквідований ще на підльоті до узбережжя.

"Військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби України вкотре продемонстрували свою майстерність та рішучість у захисті повітряного простору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог атакував Одесу дронами: є поранений, пошкоджено житло.