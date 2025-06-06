В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагноз
Исполняющий обязанности директора одной из одесских больниц предложил гражданину, обратившемуся за медицинской помощью, изготовить ему за денежное вознаграждение документы с таким диагнозом, который в дальнейшем позволил бы получить отсрочку от мобилизации. Свои услуги он оценил в 3000 долларов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесщины.
Правонарушителя полицейские задержали в процессуальном порядке на рабочем месте при получении денег.
Следователи полиции сообщили медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное врачу-взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Ранее в Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.