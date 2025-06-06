В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагноз

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Исполняющий обязанности директора одной из одесских больниц предложил гражданину, обратившемуся за медицинской помощью, изготовить ему за денежное вознаграждение документы с таким диагнозом, который в дальнейшем позволил бы получить отсрочку от мобилизации. Свои услуги он оценил в 3000 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесщины.

Правонарушителя полицейские задержали в процессуальном порядке на рабочем месте при получении денег.

Следователи полиции сообщили медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное врачу-взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.