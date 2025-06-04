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В Одесской области судили мужчину по диверсии. Такую "работу" он нашел в соцсетях

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Одесской области признали виновным мужчиной в диверсии и уничтожены имущества путем поджога. В 2024 году он в Telegram согласился с предложением неизвестного за деньги поджигать релейные шкафы сигнальных установок и других средств управления подвижным составом Одесской железной дороги.

Вечером 12 ноября прошлого года злоумышленник поджег прибор измерения нагрева букс (колесных пар) железнодорожных вагонов на 88 км перегона Кантемир-Белгород-Днестровский.

Впоследствии он поджег неработающий линейный пост-контроль на 86 км перегона Кантемир-Белгород-Днестровский.

Мужчина заключил соглашение о признании виновности. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черниговской области задержали диверсанта. Это оказался 16-летний мальчик. Попытка была неудачной. За фактор диверсии возбуждено уголовное производство.