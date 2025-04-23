На Буковині іноземець намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ: диверсанту загрожує довічне

фото: СБУ

Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт відносно російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Підсудному загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними справи, спецслужба затримала диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині. У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони у південно-західних регіонах України.

Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу навчався в РФ. За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни іноземець за дорученням куратора прибув в Україну, де під виглядом турпоїздок шпигував за військовими ешелонами.

Далі фігурант отримав завдання на виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), щоб закласти їх під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях.

Для конспірації після приїзду в Україну ворожий агент регулярно змінював адреси готелів. Служба безпеки задокументувала злочини диверсанта і затримала на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в авто зловмисника виявили СВП та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

За матеріалами СБУ диверсанту загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, днями на Чернігівщині правоохоронці затримали агентку РФ, яка встановлювала "відеопастки" для ударів по ешелонах ЗСУ. Їй загрожує довічне позбавлення волі.