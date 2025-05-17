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17 травня 2025, 20:35

У Кривому Розі затримали чоловіка, який вночі підпалив чуже авто

17 травня 2025, 20:35
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Фото: Нацполіція
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Поліція викрила чоловіка, який підпалив автомобіль. Вогонь повністю знищив транспортний засіб

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

15 травня біля приватного домоволодіння у Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік підпалив автомобіль ВАЗ, яким належав іншому місцевому жителю. Внаслідок пожежі машина згоріла вщент.

Правоохоронці затримали 37-річного зловмисника. Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України. Тепер йому обрали запобіжний захід. Слід зазначити, що це карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, раніше в Харківській області затримали підлітків віком 15 та 17 років. Виявилось, що вони підпалювали автомобілі ЗСУ на замовлення росіян.

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