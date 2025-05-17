У Кривому Розі затримали чоловіка, який вночі підпалив чуже авто
Поліція викрила чоловіка, який підпалив автомобіль. Вогонь повністю знищив транспортний засіб
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
15 травня біля приватного домоволодіння у Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік підпалив автомобіль ВАЗ, яким належав іншому місцевому жителю. Внаслідок пожежі машина згоріла вщент.
Правоохоронці затримали 37-річного зловмисника. Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України. Тепер йому обрали запобіжний захід. Слід зазначити, що це карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Нагадаємо, раніше в Харківській області затримали підлітків віком 15 та 17 років. Виявилось, що вони підпалювали автомобілі ЗСУ на замовлення росіян.